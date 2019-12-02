شكرا لقرائتكم المقاصة يتأهل لدور الـ16 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على فاركو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفي الدقيقة 36 يحرز محمد مسعد الهدف الثاني لفريقه من تسديدة قوية معلنا تقدم المقاصة 2/0، عقب الهدف الثاني حاول لاعبو المقاصة احراز الهدف الثالث مستغلين حالة التراجع الانهيار التي سيطرت علي فريق فاركو ، الا ان محاولات لاعبو الفريق الفيومي فشلت لينتهي الشوط الأول بتقدم المقاصة بهدفين نظيفين.
الشوط الثاني حاول لاعبو فاركو تعديل النتيجة ، وظهروا بمستوي أفضل من الشوط الأول، حيث ضغط لاعبو فاركو علي لاعبي المقاصة في منتصف ملعبهم طوال احداث الشوط الثاني، ولكن دون خطورة حقيقية علي مرمي مصر للمقاصة، لتنتهي المباراة بفوز المقاصة بهدفين نظيفين.
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