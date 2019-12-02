قابيل حكما للأهلي وبني سويف فى كأس مصر...

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جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الكابتن جمال الغندور اسماء حكام مباراتى الغد فى مسابقة كاس مصر على النحو التالى: اف سى مصر والجونة: جلال احمد وهانى خيرى وعربى احمد ..ونورا سمير حكما رابعًا. Advertisements الأهلى وبنى سويف: محمد عباس قابيل وشريف التباع وعمر فتحى ..واحمد العدوى حكما رابعًا. ويتقابل الأهلى مع بني سويف في مستهل رحلة الفريق الأحمر للبحث عن لقبه الغائب في كأس مصر منذ عامين، علما بأنه يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة.

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