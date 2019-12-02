شكرا لقرائتكم باهبري ينال جائزة أفضل لاعب في مباراة عمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حصل هتان باهبري على جائزة رجل مباراة المنتخب السعودي مع نظيره العماني ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج.

وأحرز هتان باهبري يوم الاثنين هدفين في شباك المنتخب العماني على مدار الشوطين، بعدما سجل فراس البريكان الهدف الأول ليتأهل المنتخب السعودي إلى نصف النهائي لملاقاة قطر.

وسجل هتان باهبري هدفه الدولي الرابع مع المنتخب السعودي، بعدما هز شباك كوريا الشمالية في بطولة كأس آسيا 2019، وأحرز هدفاً ثانياً في مرمى اليمن بتصفيات كأس العالم وكأس آسيا.