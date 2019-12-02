شكرا لقرائتكم منتخب قطر يتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صعد المنتخب القطري إلى الدور قبل النهائي في النسخة الرابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 24) المقامة حاليا في قطر، بعدما تجاوز منتخب الإمارات 4 - 2 يوم الاثنين، بينما تأهل العراق إلى نصف النهائي متصدراً بعد تعادله مع اليمن.

وافتتح أكرم عفيف التسجيل للمنتخب القطري في الدقيقة 20 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 28 من ضربة جزاء، قبل أن يرد المنتخب الإماراتي بهدف للنجم علي مبخوت من ضربة جزاء في الدقيقة 33 .

وفي الشوط الثاني، أضاف حسن الهيدوس قائد المنتخب القطري الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 53 ، ثم سجل مبخوت الهدف الثاني للإمارات في الدقيقة 77 قبل أن يختتم خوخي بوعلام التسجيل بالهدف الرابع لقطر في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب القطري رصيده إلى ست نقاط ليتأهل من المركز الثاني في المجموعة برفقة المنتخب العراقي الذي كان قد حسم صعوده بالفعل مع نهاية الجولة الثانية.