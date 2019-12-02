شكرا لقرائتكم كومان: مستقبلي مع بايرن ميونخ.. ولا أرغب بالرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب المهاجم الفرنسي كينغسلي كومان، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، عن اعتقاده بأن مستقبله لا يزال مع النادي البافاري.

وفي مقابلة مع مجلة النادي "51"، قال كومان: أنا متأكد من أنني سأستمر لفترة طويلة في بايرن، فالمدينة رائعة والنادي ممتاز ونحن نحرز بطولات والشيء الوحيد الذي ينقصنا فقط هو بطولة دوري الأبطال. وأنا لن أغير شيئاً في مسيرتي الاحترافية حتى إشعار آخر. علماً أن عقده الحالي يستمر حتى 2023، وفي حال استمر مع بايرن حتى نهاية العقد الحالي، سيكون قد أمضى ثمانية أعوام بين صفوف النادي البافاري.

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وفي إشارة إلى فترة احتراف مواطنه فرانك ريبري في بايرن، والتي استمرت لمدة 12 عاما، قال لاعب المنتخب الفرنسي: بطبيعة الحال أستطيع أن أتصور استمراري مع بايرن لمدة 12 عاماً مثل فرانك.

كان كومان قد تغيب لفترتين عن بايرن، بسبب الإصابة بتمزق في أحد أربطة المفاصل الأمر الذي أثار مخاوفه حيال استعادة كامل لياقته مرة أخرى.

واختتم تصريحاته قائلاً: وحتى اليوم لدي شعور بأن ثمة شيئاً ما ينقصني وبأنني لا أزال بحاجة إلى أن أواصل رفع مستواي، لكن اليقين بمعاودة اللعب قد عاد مرة أخرى كاملاً.