ميسي يتوج بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في مسيرته

اسماء السيد - أصبح قائد الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي أول لاعب يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لست مرات، وذلك بعد أن حل في المركز الأول خلال التصويت السنوي الذي تجريه مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.
وانفرد ابن الـ32 عاما بالرقم القياسي الذي كان يتشاركه مع غريمه السابق في ريال مدريد الإسباني نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأضاف تتويج الإثنين الى جوائز 2009 و2010 و2011 و2012 و2015، جامعا في العام نفسه بين الكرة الذهبية وجائزة "فيفا" لأفضل لاعب في العالم.
وخلف ميسي على العرش الكرواتي لوكا مودريتش الذي أحرز الجائزة العام الماضي بعد قيادة كرواتيا الى نهائي كأس العالم للمرة الأولى.
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