بريشيا يستغني عن خدمات غروسو بعد ثلاث مباريات فقط

اسماء السيد - أعلن نادي بريشيا الذي يحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، الإثنين عن إقالة فابيو غروسو من منصبه بعد ثلاث مباريات له فقط كمدرب للفريق.
وقرر بريشيا الاستعانة مجددا بأوجينيو كوريني الذي ترك مكانه أوائل الشهر الماضي لصالح غروسو، إلا أن الفريق خسر المباريات الثلاث التي خاضها بقيادة بطل مونديال ألمانيا 2006 وتلقت شباكه 10 أهداف دون أن يسجل أي هدف.
ولم يجمع بريشيا حتى الآن في موسمه الأول في دوري الأضواء منذ 2010-2011 سوى 7 نقاط في 13 مباراة، وقد سقط في مبارياته الست الأخيرة.
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