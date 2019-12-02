الإسماعيلي يقيل مدربه الصربي يسيتش

اسماء السيد - أعلن النادي الإسماعيلي المصري الإثنين التخلي عن خدمات مدربه الصربي ميودراغ يسيتش وطاقمه الفني، وذلك عقب الخسارة السبت أمام الاتحاد السكندري صفر-3 في الدوري المحلي.
وقال الإسماعيلي في بيان على موقعه الرسمي "قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، عقب اجتماعه مساء اليوم الاثنين، فسخ التعاقد بالتراضي مع المدير الفني للفريق، الصربي ميودراغ يسيتش، ومساعده ومدرب الأحمال الصربي بعد تراجع نتائج وأداء الفريق بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة".
وكشف الإسماعيلي "جاء إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين على أن يُعلن مجلس الإدارة عن المدير الفني الجديد خلال ساعات قليلة من الآن وقبل مواجهة طنطا بعد 48 ساعة في إطار مباريات الدوري المحلي".
وقرر المجلس اسناد المهمة الفنية للمدرب المساعد أدهم السلحدار واعادة محمد محسن أبوجريشة مدربا للفريق، وذلك لحين التعاقد مع مدير فني جديد.
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