شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمة "انتهت".. نتائج اجتماع مرتضى منصور مع اللاعبين باستثناء النقاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى اجتماع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، مع جميع لاعبى الفريق وذلك فى مكتبه، بعد طلب اللاعبون بعقد جلسة للحديث حول مختلف الأمور التى تخص الفريق بعد الهزيمة الأخيرة من مازيمبى الكونغولي، بثلاثية نظيفة فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر بفريق الزمالك، تفاصيل الاجتماع لـ"الخليج 365" عن أن جميع اللاعبين توجهوا لمكتب مرتضى منصور ولم يجدوه ثم توجهوا لغرفة خلع الملابس الخاصة بهم وتوجه لهم رئيس الزمالك بعد ذلك وأكد لهم أنه سيكون فى انتظارهم بمكتبه للحديث فى مختلف الأمور ليصعد له اللاعبون إلى المكتب المتواجد بالمبنى الاجتماعى القديم.

ومن جانبه أكد رئيس الزمالك للاعبى الفريق أنه سيتم صرف مرتب شهرين خلال 48 ساعة ثم سيحصلون على كل مستحقاتهم بعد مباراتين أو ثلاثة دون تأخير في الأمر، موضحًا أنه عقب الانتهاء من ذلك الملف سيتم فتح باقى الملفات وإنهائها ومنها مسألة تعديل عقود بعضهم.

Advertisements

وغادر لاعبو الزمالك بعد ذلك مقر النادى وسيحضرون غدًا لخوض المران الختامى لمواجهة الشرقية فى دور الـ32 من منافسات كأس مصر وشدد المصدر ذاته على أنه لم تحدث أزمة بين رئيس الزمالك واللاعبين وأن ذلك الاجتماع شهد حل جميع الأمور الخاصة بهم.

كما أوضح نفس المصدر أن لاعبى الزمالك سيتواصلون فى الوقت مع الدولى التونسى حمدى النقاز ظهير الفريق للحديث معه حول أزمته بعدما قام بفسخ عقده.