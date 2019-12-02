شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شكوى الأهلى .. فاطمة سامورا توقف لجنة حكام "كاف" وتستبعد المشبوهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم ”الخليج 365” من مصادر مقربة من صناع القرار الكروي الأفريقي رفضوا ذكر أسمائهم، أن هناك قرارًا بتغييرات جذرية في لجنة الحكام الأفريقية "كاف"، عقب النظر فى شكوى الأهلي بعد مباراة النجم الساحلي، وتحديدًا بعدما طلبت فاطمة سامورا المشرفة على "كاف" من قبل الاتحاد الدولي "فيفا" إجراء تحقيقات عنوانها "سري للغاية" في واقعة فضيحة الحكم البتسواني جوشو اموندو الذي ظلم الأهلي، خاصة أن سامورا تأكدت من إقامة الجيبوتي سليماني وابري رئيس اللجنة في تونس وعائلته بصفة دائمة.

كما علمنا أن عضو اللجنة السيشلي والمورشيسي سيجمدان عضويتهما لحين انتهاء التحقيق الـ"سري للغاية" .

المصادر ذاتها أكدت لـ"الخليج 365" أن إدارة اللجنة ستنتقل لـ"آيدي ماييه" السيشيلي رغم شكاوى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي الدائمة من تدخلات سامورا لكنها لا تجد صدى لأن المشرفة مسئولة من فيفا عن إعادة "حوكمة" "كاف"، طبقًا لما كان قد طلبه أحمد أحمد قبل أن يعود ويشكوى كثرة تداخلاتها دون علم المكتب التنفيذي لدرجة إصدار القرار الـ"سري للغاية" بإيقاف لجنة الحكام وحكم مباراة الأهلي والنجم دون إبلاغ الرئيس أو المكتب التنفيذي.

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يأتي هذا القرار على خلفية شكوى الأهلى المدعومة بكل الوقائع خلال البطولة الحالية وبطولات ومباريات عدة سابقة مرفق بها "سي دي" مدققة.

ينتظر ان ينظر الاتحاد الافريقي في تشكيل جديد للجنة حكامه يتجاوز كل من تدور حولهم الشبهات ، بعيداً عن إعادة المباراة ، الذي بات قراراً لن يصدر ، مقابل التزام "كاف" بكل طلبات التطوير والتطهير التي شملتها شكاوي الاهلي .