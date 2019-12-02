شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يغلق ملف الكونفدرالية ويبدأ الاستعداد لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز، من لاعبى فريقه غلق صفحة بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وعدم التأثر بنشوة الفوز على إينوجو رينجرز بطل نيجيريا بنتيجة 3/1 فى المباراة التى أقيمت أمس الأحد على استاد نامدي ازيكيو ستاديوم بالجولة الأولى من المجموعة للنسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت بيراميدز فى المجموعة الأولى، والتى تضم بجانبه المصرى البورسعيدى ونواذيبو إف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.

وتعد مشاركة بيراميدز هي الأولى في مسابقة الكونفدرالية، حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري.

وشدد ديسابر على لاعبيه ضرورة التركيز فى مواجهة النجوم بدور الـ 32 لكأس مصر والمقرر لها الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوى، مؤكدًا أن فريقه يسعى للمنافسة على جميع البطولات خلال الموسم الجارى.

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ووصلت بعثة بيراميدز إلى القاهرة اليوم الإثنين بعد العودة من نيجيريا، ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته الجماعية غدًا الثلاثاء بشكل طبيعى استعدادًا لمواجهة النجوم.