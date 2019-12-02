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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة اليوم الإثنين 2/ 12/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الإثنين الموافق 2/ 12/ 2019 مباراة واحدة فى إطار منافسات الجولة الخامسة المؤجلة من مسابقة الدورى الممتاز، بين سموحة وطلائع الجيش التى اقيمت على استاد الإسكندرية، والتى انتهت بفوز سموحة بنتيجة 2/1.
تقدم فريق سموحة على الطلائع بهدف أحرزه الكاميرونى رونالد وانجا فى الدقيقة 13، ثم أحرز أحمد سمير هدف التعادل للطلائع فى شباك سموحة بالدقيقة 28، ثم أحرز حسام حسن هدف تقدم سموحة من جديد فى الدقيقة 37.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة للنقطة 9 محتلاً المركز السابع بجدول الدورى، بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى ثلاثة وخسر مباراة، وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما تجمد رصيد الطلائع عند النقطة 4 محتلاً المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري، بعد أن لعب 6 مباريات لم يحقق الفوز فى أىّ منها وتعادل فى أربعة لقاءات وخسر فى اثنان، وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.وجاء جدول ترتيب هدافى الدورى بعد مباراة اليوم كالتالى..
جدول هدافى الدورى
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