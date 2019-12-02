شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الزمالك تعليقا على أنباء حبسهم بالنادى: "أحلى حبسة دى ولا ايه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهكم محمد عبد الغني مدافع الزمالك، على التقارير المتداولة بشأن احتجازهم داخل مقر القلعة البيضاء، خلال الساعات الماضية.

ونشر عبد الغني صورة مع زميله عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق قائلاً: "أحلى حبسة دى ولا إيه"، حيث كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن أن اللاعبين فى اجتماع حاليًا مع إدارة النادي للحديث حول مختلف الأمور الخاصة بهم.

ويعقد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك جلسة حاليًا مع لاعبي الزمالك للحديث حول تدهور نتائج الفريق ومطالبة اللاعبين بمستحقاتهم المتأخرة.

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