شكرا لقرائتكم خبر عن الشيشينى وأمير عبد العزيز مرشحان للتواجد فى الجهاز الجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر
وكان الزمالك قد تعرض من الخسارة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة، في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا واتفق مجلس الزمالك حول إقالة الصربي ميتشو.
ويبحث مجلس الزمالك، السيناريوهات المختلفة حول وجود بديل محلي لقيادة الفريق مؤقتا أمام الشرقية في دور 32 من منافسات كأس مصر.
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