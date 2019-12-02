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الشيشينى وأمير عبد العزيز مرشحان للتواجد فى الجهاز الجديد للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل سامى الشيشيني وأمير عبد العزيز نجما الزمالك السابقان، حسابات مجلس إدارة النادي الأبيض، للتواجد في الجهاز الفني الجديد المقرر تشكيله خلال الساعات المقبلة بعد الاستقرار حول إقالة الصربي ميتشو من قيادة الفريق.

 

وكان الزمالك قد تعرض من الخسارة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة، في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا واتفق مجلس الزمالك حول إقالة الصربي ميتشو.

 

ويبحث مجلس الزمالك، السيناريوهات المختلفة حول وجود بديل محلي لقيادة الفريق مؤقتا أمام الشرقية في دور 32 من منافسات كأس مصر.

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