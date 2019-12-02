ياسر رضوان يستقيل من تدريب بيلا رسميا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ياسر رضوان المدير الفنى لبيلا استقالته من تدريب الفريق عقب لقاء فريق اليوم أمام وادى دجلة فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر والذى خسره الفريق برباعية نظيفة. ورغم ظهور بيلا بشكل جيد فى مسابقة القسم الثانى، إلا أن أزمة المستحقات المالية المتأخرة أدت بالمدير الفنى لتقديم استقالته مكتفيا بالفترة التى قضاها مع الفريق رغم تمسك مجلس إدارة النادى به. ويفاضل حاليًا ياسر رضوان بين أكثر من عرض أحدهما خارجى من نادى مسقط العمانى وناديين بدورى القسم الثانى لاختيار أحدهما خلال الفترة المقبل .

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