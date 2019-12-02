شكرا لقرائتكم خبر عن عصام محمود يعلن رحيله عن تدريب حراس الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام محمود مدرب حراس مرمى الترسانة أنه راضٍ عن المجهود الذي بذله مع فريقه خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الظروف الصعبة التى تعرض لها الشواكيش مع كثرة تغيير الأجهزة الفنية أثرت على مستوى الفريق. أوضح محمود أنه يثق فى قدرة الترسانة على العودة لمراكز متقدمة فى ترتيب الجدول بفضل دعم مجلس الإدارة والجمهور. يذكر أن محمد صلاح المدير الفنى الجديد للترسانة سيقود تدريبات الفريق بداية من الغد استعدادًا لمواجهة إنبى يوم الجمعة المقبل فى دور الـ32 لبطولة كاس مصر والتى يستهل بها المدير الفنى مبارياته مع الشواكيش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عصام محمود يعلن رحيله عن تدريب حراس الترسانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.