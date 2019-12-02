شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: لن يبقى فى سموحة إلا اللاعبين أصحاب الطموح والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بـ سموحة أنه راضٍ تمام عن فوز وأداء فريقه على طلائع الجيش فى المباراة التى انتهت بهدفين مقابل هدف لصالح سموحة فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة للدورى.

وأضاف حسام حسن في تصريحات تليفزيونية، أنه تأثر بغياب الرباعى ناصر ماهر وفوزى الحناوى ومحمود عزت ورجب نبيل ورغم ذلك نجح فى الفوز على فريق عنيد مثل الطلائع.

وأوضح المدير الفنى لسموحة، أنه سيعمل على علاج الأخطاء الدفاعية القاتلة وخاصة فى الأوقات المؤثرة من المباريات ، مشيرًا أنه لن يبقى لاعب موظف وليس لديه الطموح، مؤكدًا أن مجلس الإدارة برئاسة فرج عامر والجهاز الفنى لن يتمسك ببقاء لاعب إلا إذا كان يمتلك الطموح والثقة بالنفس التى تؤهله للعب لنادى باسم سموحة حتى لا يتعرض لأزمة الموسم الماضى.