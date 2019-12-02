شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يبدأ مشواره التدريبى مع الترسانة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقود محمد صلاح المدير الفنى الجديد للترسانة تدريبات الفريق بداية من الغد استعدادًا لمواجهة إنبى يوم الجمعة المقبل فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر والتى يستهل بها المدير الفنى مبارياته مع الشواكيش.

كان محمد صلاح قد بدأ الموسم الحالى مع منتخب السويس ونجح فى تحقيق العديد من النتائج الجيدة مع أبناء الغريب، إلا أنه رحل عقب مباراة اليوم أمام جمهورية شبين والتى خسرها الفريق السويسى بهدفين مقابل لا شئ.

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وقد أتم مدرب الزمالك الأسبق اتفاقه مع مسئولى الترسانة من أجل قيادة الفريق فنيا بالرغم من تأزم موقف الفريق بجدول المجموعة الثانية للقسم الثانى باحتلاله المركز الأخير بجدول المجموعة برصيد نقطتين فقط.