سوبر كورة.. شوقى غريب يكشف سبب استبعاد نجل شوبير من المنتخب الأولمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي كواليس استبعاده لمصطفى شوبير من قائمة الفراعنة، التى توجت مؤخرًا ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 21 عامًا. ونجح المنتخب الأولمبى فى تحقيق حلم الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتتويج باللقب بعد الفوز على كوت ديفوار فى النهائى بهدفين لهدف سجلهما كريم العراقى ورمضان صبحى. لمعرفة سبب استبعاد شوقى غريب لنجل شوبير من هنا

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