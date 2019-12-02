شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يكشف مفاجأة بشأن قائمة المنتخب الأولمبى فى طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، تفاصيل لائحة أولمبياد طوكيو 2020 بشأن اللاعبين.
وقال غريب لـ"الخليج 365" إن اللائحة تنص على ضم 18 لاعبًا يشاركون فى البطولة، بجانب 4 لاعبين آخرين يسافرون مع البعثة.
تابع أن القائمة تضم حارسي مرمى فقط، على أن يكون ضمن الأربعة الاحتياطيين حارس مرمى ثالث، بحيث يتم الاستعانة بأى لاعب من الأربعة الاحتياطيين قبل أول مباراة فى البطولة بـ24 ساعة.
وفجر شوقى غريب مفاجأة بشأن اللاعبين، قائلاً: "رغم أن هناك 4 لاعبين لن يشاركوا معنا فى الأولمبياد إلا أنه في حالة حصولنا على ميدالية سيتسلم هذا الرباعى ميدالية مثل الـ18 لاعبًا فى القائمة الأساسية".
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