شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: أبلغت رمضان صبحى بفوزه بجائزة أفضل لاعب قبل مباراة كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، أنه أخطر رمضان صبحى لاعب الأهلى بأنه مرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة قبل المباراة النهائية أمام كوت ديفوار.

قال غريب لـ"الخليج 365" إنه بعد ضمان التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 كنت حريصا على خلق دوافع جديدة للاعبين من أجل الفوز والتتويج لذا أخطرت رمضان صبحى بأن لدى معلومة بأنه الأقرب لجائزة أفضل لاعب ولو فزنا بالبطولة سيحسمها لنفسه.

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يذكر أن منتخب مصر سيطر على جميع الألقاب الفردية فى البطولة، حيث حصل رمضان صبحى على جائزة أفضل لاعب، ومصطفى محمد على هداف البطولة، ومحمد صبحى على افضل حارس، وشوقى غريب على أفضل مدرب، وجائزة اللعب النظيف حصدها منتخب مصر.