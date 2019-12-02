جائزة تاريخية.. أليسون بيكر أفضل حارس مرمى في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لسنة 2019، والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وحصد أليسون جائزة "ياشين تروفي" في نسختها الأولى.

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وجاء الألماني أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني في المركز الثاني يليه البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الثالث.

وكان لصاحب الـ27 عاما دورا كبيرا في حصد لقب دوري الأبطال للمرة السادسة في تاريخ ليفربول، وتواجد مع الريدز ثانيا في الدوري، كما حصد مع منتخب بلاده لقب كوبا أمريكا.

يذكر أن أليسون حصد جائزة أفضل حارس في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال شهر سبتمبر الماضي، وتفوق أيضا على كل من تير شتيجن ومواطنه إيدرسون.