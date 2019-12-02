بعد الاجتماع العاصف.. مرعي يغادر الزمالك غاضباً ويعتذر عن الاستمرار بالجهاز الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

غادر عصام مرعي المدرب العام والقائمة بأعمال المدير الفني نادي الزمالك غاضباً بعد اجتماع عاصف مع مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض ليتقدم باعتذار عن اكمال مهمته.

وقال مصدر لـ "الخليج 365" إن الاجتماع الذي جمعي مرتضى بعصام مرعي شهد مناقشة حادة غادر على إثرها الأخير لمقر النادي معلناً اعتذاره "شفهياً" عن اكمال مهتمته.

وكان عصام مرعي قد قاد مران الزمالك اليوم، الأثنين، بعد اقتراب رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول من منصبه.

وأعلن منصور في العاشر من أكتوبر الماضي ضم عصام مرعي للجهاز الفني لفريق الكرة من أجل تولي منصب المدرب العام بدلاً من أيمن عبد العزيز على خلفية التعادل مع نادي مصر 1-1 فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.