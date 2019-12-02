كوبا تروفي.. دي ليخت أفضل لاعب شاب في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
تُوج الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس الإيطالي، بجائزة "كوبا تروفي" التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما في العالم لعام 2019.
وبالتالي يخلف دي ليخت الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بجائزة "كوبا تروفي" لعام 2018 في نسختها الأولى.
وقام مبابي بتسليم الجائزة إلى دي ليخت.
وحل جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألماني في المركز الثاني والبرتغالي جواو فيلكس نجم اتلتيكو مدريد الإسباني في المركز الثالث.
وتألق دي ليخت الموسم الماضي (2018-19) مع أياكس الهولندي بعدما وصل معه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما بلغ مع منتخب بلاده المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية.
يُذكر أن صاحب الـ20 عاما انتقل في يوليو الماضي إلى يوفنتوس مقابل 75 مليون يورو.
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