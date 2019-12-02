اكتمال المربع الذهبي لخليجي 24.. وقطر تواجه السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تأهل المنتخب البحريني إلى المربع الذهبي في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 24)، بعد فوزه على نظيره الكويتي 4/ 2 ، اليوم الاثنين، في الجولة الثالثة من المسابقة.

وتقدم المنتخب البحريني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق علي مدن، قبل أن يسجل يوسف ناصر هدف التعادل للمنتخب الكويتي من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

وعاد المنتخب البحريني للتقدم مجددًا عن طريق جاسم الشيخ في الدقيقة 70، قبل أن يضيف زميله تياجو الهدف الثالث في الدقيقة 83.

وسجل أحمد الزنكي هدف تقليص الفارق للمنتخب الكويتي في الدقيقة 85، لكن تياجو عاد ليسجل الهدف الشخصي الثاني له والرابع للمنتخب البحريني، ليتأهل فريقه إلى الدور قبل النهائي.

ورفع المنتخب البحريني رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني خلف المنتخب السعودي المتصدر برصيد ست نقاط، فيما يحتل المنتخب العماني المركز الثالث برصيد أربع نقاط، ويتذيل المنتخب الكويتي الترتيب بثلاث نقاط.

وتأهل المنتخب البحريني كوصيف المجموعة بعد أن تفوق بفارق الأهداف على المنتخب العماني الذي خسر في الجولة ذاتها أمام نظيره السعودي 1 / 3 .

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من جانبه، وجّه المنتخب السعودي لكرة القدم إنذارا جديدا لباقي منافسيه وتأهل عن جدارة إلى الدور قبل النهائي للبطولة بفوزه الثمين على عمان بنتيجة 3 / 1 بالمجموعة الثانية.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة ليضرب موعدا مع المنتخب القطري صاحب الأرض في الدور قبل النهائي يوم الخميس المقبل حيث احتل المنتخب القطري (العنابي) المركز الثاني في المجموعة الأولى.

وتجمد رصيد المنتخب العماني عند أربع نقاط ليحتل المركز الثالث في المجموعة بفارق الأهداف فقط خلف نظيره البحريني الذي تغلب على الكويت 4 / 2 في المباراة الأخرى بالمجموعة ليودع المنتخب العماني حامل اللقب البطولة من الدور الأول.

وأنهى الأخضر الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما فراس البريكان وهتان باهبري في الدقيقتين 26 و42 .

وفي الشوط الثاني ، سجل المنذر ربيع العلوي هدفا للمنتخب العماني في الدقيقة 55 ولكن الأخضر رد بالهدف الثالث بتوقيع باهبري أيضا في الدقيقة 57 .

مواجهات نصف نهائي خليجي يوم الخميس المقبل:

- العراق X البحرين.

- السعودية X قطر.