"قمع تمرد غرفة خلع الملابس ورسالة الموت" .. كواليس الإطاحة بميتشو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تحول كبير شهدته طاولة مجلس إدارة نادي الزمالك تجاه الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" من منحه فرصة أخيرة إلى الاستقرار على إقالته من تدريب النادي الأبيض,

واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور على إقالة الصربي ميتشو من منصبه على أن يتولى المدرب العام عصام مرعي قيادة مران اليوم الإثنين.

ووفقاً لمصدر مطلع رفض الكشف عن هزويته فإن قرار مجلس الإدارة كان يسير فى اتجاه منح فرصة أخيرة للصربي واستمراره على رأس الإدارة الفنية في مباراة الشرقية ببطولة كأس مصر التي تقام الأربعاء القادم ثم "بريميرو دي اوجوستو" المقرر أن تقام فى الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن يرحل المدرب في حالة الإخفاق في الفوز بالمباراتين.

وأكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك لـ"الخليج 365"، في وقت سابق أن مصير الجهاز الفني وميتشو مرتبط بما سيتوصل إليه مجلس الإدارة في في الاجتماع مشدداً على أن المجلس هو من سيحدد القرار .

في الوقت نفسه، فإن المدرب الصربي حصل على دعم غرفة خلع الملابس بالكامل لاستمراره في منصبه، وهو ما جعل الأمور تسير نحو قرار "الفرصة الأخيرة".

ولكن تحول كبير شهدته الساعات القليلة الماضية أشعلت غضب مرتضى منصور ومجلس الإدارة بعدما حصل على معلومة بإن المدرب الصربي أدعى اصابته بالسرطان قبل دقائق من مواجهة مازيمبي تسببت فى تشتيت الفريق

مصدر مقرب من المدرب الصربي- تحفظ على ذكر اسمه- تواصل مع الخليج 365 ليؤكد أن الرسالة التي وجهها ميتشو للاعبي فُهمت بشكل خاطئ من جانبهم، ونفى بشكل قاطع أن يكون ميتشو يعاني من أي مرض في الفترة الحالية.

وكشف المصدر عن الرسالة التي وجهها ميتشو للاعبي الزمالك، حيث قال نصًا: "أفضل الموت مريضًا بالسرطان ووحيدًا دون وجود أحد بجانبي على أن أخسر أمام مازيمبي".

وشدد المصدر على أن الرسالة التي وجهها ميتشو للاعبين بهدف تحفيزهم على الخروج بالفوز من اللقاء وهو مالم يقتنع به منصور .

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رسالة ميتشو لم تكن السبب الوحيد لغضب مجلس الزمالك بل رسالة أخرى عجلت برحيل المدرب.

وقال مصدر في الجهاز الفني للفريق- رفض الكشف عن اسمه- من خلال تصريحات لـ"الخليج 365 "إن أحد اللاعبين الكبار قام بتجميع اللاعبين عقب العزمية من إنبي، وتم توجيه الدعوة للمدرب من أجل الحضور".

وأضاف المصدر: "كل اللاعبين قاموا بتوجيه رسالة للمدرب، وهي أنهم جميعًا خلفه، وله منهم كل الدعم خلال الفترة المقبلة".

واعتبر رئيس الزمالك تحرك نجوم الفريق الذي وصل لدرجة رفض إقالة المدرب تمرد ليقرر توقيع عقوبة 300 ألف جنيه على كل لاعب عبر عن دعمه لميتشو وحسم قراره.

وقرر منصور دعم الرأي الذي قاده بعض أعضاء مجلس الإدارة منذ الهزيمة من إنبي بإقالة ميتشو حيث طرح عضو اسم أسامة نبيه لقيادة الفريق الفترة المقبلة، فيما رغب إسماعيل يوسف محمد صلاح وسامي الشيشيني.

من جانبه أعلن ميتشو اقترابه من الرحيل بصورة رسمية من مهمة تدريب الزمالك، مع نيته بإيفاد وكيله لعقد جلسة مع مسؤولي القلعة البيضاء لإنهاء كافة الأمور.

ميتشو أكد في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" ، أنه سيرسل وكيله إلى النادي للاتفاق على صيغة إنهاء التعاقد مع الزمالك، على الرغم من وجود جلسة كان من المفترض أن تجمع مع إدارة القلعة البيضاء.

وقال ميتشو في تصريحاته: "لم يحدث شيء مع إدارة الزمالك، سأرسل وكيلي ليخرجني من هذا الموقف".

وأكمل: "سنجتمع قريبًا، ولكن أولًا وكيلي يحتاج إلى إيجاد صيغة مناسبة للانفصال بيني وبين الزمالك، لا يمكنني قول أكثر من ذلك حتى أكون خارج النادي".

كان الزمالك تعاقد مع ميتشو في نهاية الموسم الماضي خلفاً لخالد جلال ليسهم المدرب الصربي في فوز الأبيض ببطولة كأس مصر قبل خسارة لقب السوبر أمام الأهلي.