الزمالك يعلن حجم إصابة الونش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الزمالك حجم الإصابة التي تعرض لها محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق، في مباراة مازيمبي الكونجولي التي انتهت بخسارة الأبيض (3-0) في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد محمد أسامة، طبيب الفريق، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك مساء الإثنين، أن الآشعة التي خضع لها الونش أثبتت إصابته بمزق في العضلة الخلفية.

وكان الونش تعرض للإصابة في مباراة مازيمبي واضطر لمغادرة الملعب بعد مشاركته لمدة 20 دقيقة، ليشارك بدلا منه محمد عبدالغني.

يُذكر أن الزمالك يستعد حاليا لمواجهة الشرقية في دور الـ32 لكأس مصر يوم الأربعاء، قبل أن يستضيف أول أغسطس الأنجولي في ثاني جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.