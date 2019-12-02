تقرير.. أين يقع ميتشو في قائمة أسرع الراحلين عن الزمالك أخر 5 أعوام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه الشكر للمدرب الصربي ميتشو ليرحل عن تدريب الفريق بعد سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة، وفقاً لما أكده مصدر لـ"يلا كورة".

وتعرض الزمالك لهزيمتين متتاليتين أمام إنبي (2-1) في الدوري الممتاز، وأمام مازيمبي (3-0) في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتوصل مجلس إدارة نادي الزمالك لقرار بمنح المهمة مؤقتاً للمدرب عصام مرعي من أجل قيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أخر.

في أخر 5 أعوام تعاقد الزمالك مع 8 مدربين أجانب، كان اخرهم الصربي ميتشو الذي لم يكمل 4 أشهر في مهمته ليسجل واحدة من أسرع التجارب مع الفريق الأبيض.

ونرصد في هذا التقرير المدة التي قضاها المدربين الأجانب خلال السنوات الخمس الأخيرة والتي يحتل خلالها ميتشو المركز الثالث من حيث الأسرع في قائمة الراحلين عن النادي.

باتشيكو

المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو الذي قاد الزمالك بداية من يوم 10 أكتوبر 2014 ورحل في 31 ديسمبر 2014، ليتواجد مع الزمالك لمدة 82 يومًا فقط قبل رحيله.

فيريرا

تواجد فيريرا مع الزمالك بداية من 9 فبراير 2015 وحتى 21 نوفمبر 2015 ، لمدة تخطت الـ 9 أشهر و12 يومًا.

قاد خلالها الفريق 41 مباراة سجل الانتصار في 30 مباراة (من بينهم مباراتين بركلات الترجيح ببطولة الكأس) بنسبة فوز 73% وتعادل في 5 مباراة وتذوق الهزيمة 6 مباراة.

باكيتا

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تولى باكيتا مهمة تدريب الزمالك بداية من 5 ديسمبر 2015 وحتى 3 يناير 2016، وذلك بعدما قاد الفريق لمدة 29 يوما خاض خلالها الفريق في 5 مباريات فقط ببطولة الدوري.

ماكليش

تعاقد الزمالك مع المدرب ماكليش بداية من 26 فبراير 2016 وحتى 2 مايو 2016 لمدة 66 يومًا.

إيناسيو

قاد ايناسيو الزمالك بداية من 7 ابريل 2017 وحتى 27 يوليو 2017 لمدة 111 يومًا.

نيبوشا

تولي الصربي نيبوشا مهمة تدريب الزمالك بداية من 28 أغسطس 2017 وحتى 4 يناير 2018 لمدة 129 يومًا.

جروس

تعاقدت إدارة الزمالك مع السويسري كريستيان جروس 1 يوليو 2018 ورحل 30 يونيه 2019 بعد مرور عام بالكامل مع الفريق الأبيض.

ميتشو

تعاقد الزمالك مع ميتشو يوم 15 أغسطس 2019 ورحل عن النادي 2 ديسمبر 2019 لمدة 109 يومًا فقط مع الفريق.