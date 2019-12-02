خاص.. كارتيرون يصل القاهرة الثلاثاء للاتفاق مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريق الرجاء المغربي إلى الأراضي المصرية غدًا، تمهيدًا لحسم اتفاقه مع نادي الزمالك، بشأن قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدير الفني الصربي ميتشو.

واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الاثنين على إقالة ميتشو، عقب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، وكان آخرها السقوط بثلاثية نظيفة أمام فريق مازيمبي الكونجولي، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعلم الخليج 365 من مصادر مقربة للمدير الفني الفرنسي أن كارتيرون دخل في مفاوضات مع النادي الأبيض خلال الساعات الأخيرة، كما درس قائمة الفريق وأبرز لاعبيه، تمهيدًا لتولي القيادة الفنية، ومن المنتظر أن يصل غدًا إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وتولى كارتيرون تدريب فريق الأهلي المصري في الموسم الماضي، وقاده للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018، قبل خسارة اللقب لمصلحة الترجي التونسي.