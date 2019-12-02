المقاصة يتأهل لثمن نهائي كأس مصر بعد الفوز علي فاركو بهدفين

تغلب فريق مصر المقاصه علي نظيره فاركو بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الاثنين علي ملعب السلام ضمن مباريات دور الـ32من كاس مصر.

سجل اهداف اللقاء عمرو مرعي ومحمد سعد وجاءت الاهداف في

الدقائق 33،36.

بهذه النتيجة يتأهل مصر المقاصه الي ثمن نهائي كأس مصر، بينما يودع فاركو البطولة مبكراً.

Advertisements

وكان فريق فاركو قد تأهل اليهذا الدورعقبه اكتساحه مالية كفر الزيات برباعية

مقابل هدف، ثم على كفر الشيخ بهدف دون رد، ثم على منتخب السويس 5-4 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلى.

ويحتل فريق مصر المقاصه المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط.

ومن المقرر ان يواجه المقاصة فريق الاسماعيلي في المباراة المقبلة، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري.