تغلب فريق مصر المقاصه علي نظيره فاركو بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الاثنين علي ملعب السلام ضمن مباريات دور الـ32من كاس مصر.
سجل اهداف اللقاء عمرو مرعي ومحمد سعد وجاءت الاهداف فيالدقائق 33،36.
بهذه النتيجة يتأهل مصر المقاصه الي ثمن نهائي كأس مصر، بينما يودع فاركو البطولة مبكراً.
وكان فريق فاركو قد تأهل اليهذا الدورعقبه اكتساحه مالية كفر الزيات برباعيةمقابل هدف، ثم على كفر الشيخ بهدف دون رد، ثم على منتخب السويس 5-4 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلى.
ويحتل فريق مصر المقاصه المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط.
ومن المقرر ان يواجه المقاصة فريق الاسماعيلي في المباراة المقبلة، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يتأهل لثمن نهائي كأس مصر بعد الفوز علي فاركو بهدفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.