الاتحاد السكندري يختتم إستعداداته لمواجهة حرس الحدود في الدوري

اختتم فريق الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف تدريباته استعداداً لمواجهة حرس الحدود والمقرر لها بعد غد الاربعاء في المباراة المؤجلة من الاسبوع الخامس. وكان الاتحاد السكندري حقق الفوز في الجولة الماضيه علي الاسماعيلي بثلاثة اهداف دون رد ضمن مباريات الاسبوع السادس. علي الاسماعيلي بثلاثة اهداف دون رد ضمن مباريات الاسبوع السادس. ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع في جدول المسابقه الدوري العام. يذكر أن زعيم الثغر كان قد نجح في التأهل الي ربع نهائي كأس محمد السادس الاندية العربية عقبه تخطيه المحرق البحريني. وكلف مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصلحي ، إبراهيم شعبان عضو مجلس ادارة النادي بحضور مراسم قرعة ربع نهائي البطولة .

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