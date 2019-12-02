ميجان رابينوي تحصد جائزة أفضل لاعبة في العالم

حصدت الأمريكية ميجان رابينوي لاعبة راين أف سي، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم، خلال حفل توزيع الجوائز المقام على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس. ونجحت في التتويج باللقب بعد منافسة مع المرشحات :السويدية نيلا فيشي (لينجوبينجز السويدي)، الأمريكية أليكس مورجان والبرازيلية مارتا (أورلاندو برايد)،الهولندية ساري فان فينيندال (أتلتيكو مدريد الإسباني)، الأمريكية روز لافيل (واشنطن سبيريت)، السويديتان كوسوفاري آسلاني وصوفيا ياكوبسون (تاكون الإسباني)، الأمريكية توبن هيث (بورتلاند ثورتنز الأمريكي)، الأسترالية سام كير ( (لينجوبينجز السويدي)، الأمريكية أليكس مورجان والبرازيلية مارتا (أورلاندو برايد)،الهولندية ساري فان فينيندال (أتلتيكو مدريد الإسباني)، الأمريكية روز لافيل (واشنطن سبيريت)، السويديتان كوسوفاري آسلاني وصوفيا ياكوبسون (تاكون الإسباني)، الأمريكية توبن هيث (بورتلاند ثورتنز الأمريكي)، الأسترالية سام كير ( تشيلسي الإنجليزي)، النروجية ليكي مارتنز ( برشلونة الإسباني)، الإنجليزية إيلين وايت (مانشستر سيتي الإنجليزي)،الهولندية فيفيان مييديما (أرسنال الإنجليزي)، الدنماركية بيرنيل هاردر (فولفسبورج الألماني)، والألمانية دجينيفير ماروسان (ليون الفرنسي)، الفرنسيات أماندين هنري وساره بوهادي ووندي رونار والنروجية آدا هيجيربرج والإنجليزية لوسي برونز.

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