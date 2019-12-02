الكرة الذهبية.. محمد صلاح خامس أفضل لاعب في العالم

حصد محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، المركز الخامس في ترتيب أفضل لاعبي العالم، خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "البالون دور" للكشف عن أفضل لاعب في العالم 2019، والذي يقام على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس
ويشهد الحفل إختيار أفضل لاعب ولاعبة، وأفضللاعب صاعد، وأفضل حارس مرمى، ويتم حسم الفائزين عن طريق تصويت الصحفيين الرياضيين حول العالم.
وتمكن محمد صلاح من حصد المركز الثالث متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، الذي حل في المركز الرابع، بينما جاء الهولندي فيرجيل فاندايك مدافع ليفربول في المركز الثاني، وحصد الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني جائزة الكرة الذهبية.
وكان محمد صلاح نجم منتخب مصر نجح في الموسم الماضي في قيادة ليفربول لتحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا، وسجل هدف في المباراة النهائية أمام توتنهام هوتسبير، كما ساهم في قيادة الريدز لمنافسة شرسة على الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي قبل أن يخسر الريدز اللقب بفارق نقطة واحدة.
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