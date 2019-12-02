أليسون بيكر يحصد جائزة أفضل حارس مرمى في العالم

حصد أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل حرس مرمى في العالم، خلال حفل توزيع الجوائز المقام على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونجح بيكر في التتويج باللقب بعد منافسة مع المرشحين مارك تير شتيجن (برشلونة)، الإسباني كيبا أريزابالاجا

تشيلسي )، السلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد)، الألمانى مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، البوسني سمير هاندانوفيتش (إنتر ميلان)، الفرنسي هوجو لوريس (توتنهام)، البرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي)، الكاميروني أونانا (أياكس أمستردام) البولندي تشيزني (يوفنتوس).

وساهم بيكر في تتويج ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بعد موسم إستثنائي مع الريدز، منذ إنتقاله من روما الإيطالي.

كما كان بيكر أحد المؤثرين في قيادة ليفربول لمنافسة مانشستر سيتي بشكل قوي خلال بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، على الرغم من فقدان اللقب في الجولة الأخيرة بفارق نقطة وحيدة.