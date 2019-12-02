رياض محرز يحتل المركز العاشر في جائزة الكرة الذهبية "البالون دور"

احتل النجم الجزائر رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، المركز العاشر ضمن ترتيب اللاعبين في سباق الفوز بالكرة الذهبية عن عام 2019، خلال حفل توزيع الجوائز المقام على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وجاء محرز في المركز العاشر، ثم حل تاسعًا زميله البرتغالي برناردو سيلفا، وف المركز الثامن مهاجم بايرن ميونخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي.

فيما جاء ترتيب اللاعبين من المركز

الحادي عشر وحتى الـ 28 كالتالي

11- فرينكي دي يونج - برشلونة.

12- رحيم سترلينج - مانشستر سيتي.

13- إدين هازارد - ريال مدريد.

14- كيفن دي بروين - مانشستر سيتي.

15- ماتياس دي ليخت - يوفنتوس.

16- سيرجيو أجويرو - مانشستر سيتي.

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17 روبرتو فيرمينو - ليفربول.

18- أنطوان جريزمان - برشلونة.

19- ترينت ألكسندر أرنولد - ليفربول.

20- جاء في المركز العشرين كل من بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، ودوسان تاديتش لاعب أياكس أمستردام.

22- هونج سيون - من توتنهام.

23- هوجو لوريس - توتنهام.

24- مناصفة بين كاليدو كوليبالي مدافع نابولي وأندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة.

26- حل في ذلك المركز كل من جورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول، وكريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد.

28- بالتساوي جاء جواو فيليكس من أتليتكو مدريد وماركينيو من باريس سان جيرمان ودوني فان دي بيك من أياكس أمستردام.