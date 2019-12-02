حسام حسن: سموحة حقق مكاسب فنية ومعنوية بعد الفوز على طلائع الجيش

أعرب حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة عن سعادته بفوز فريقه على الجيش فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.

وقال العميد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة إن فريقه أدى مباراة جيدة واستحق الفوز الذى جاء فى توقيت جيد بعد مباراة طنطا الماضية التى انتهت بالتعادل وكان فريق سموحة قاب قوسين أو أدنى من تحقيق

الفوز لولا هدف التعادل لطنطا الذى جاء في الدقيقة الأخيرة من خطأ دفاعي.

وأوضح المدير الفني أن فريق سموحة حقق عدة مكاسب من الفوز على الطلائع منها إضافة ثلاث نقاط لرصيده واكتساب الثقة ورفع الروح المعنوية للاعبين التى تأثرت بضياع الفوز فى مباراة طنطا.

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وأردف حسام حسن أنه سيعمل مع الجهاز الفني خلال الفترة القادمة على

علاج الأخطاء الدفاعية التى تحدث فى الدقائق الأخيرة.

وعن مباراة الفريق القادمة مع العبور فى دور ال٣٢ لكأس مصر قال العميد أن سموحة يحترم جميع الفرق وسيستعد جيدا خاصة وأن مباريات الكأس لا تعرف فريق كبير وآخر صغير.

واختتم العميد تصريحاته قائلا إن سموحة تأثر من توقف الدورى خاصة وأن فترة التوقف شهدت إصابات لبعض اللاعبين مع المنتخبات بالإضافة إلى أن التوقف يقلل من الحافز والطموح لدى اللاعب بصفة عامة ولكن مضطرين للتعامل مع الواقع وخضنا بعض المباريات الودية للحفاظ على لياقة اللاعبين وإكسابهم حساسية المباريات.