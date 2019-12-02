مدرب فراعنة اليد: مجموعة مصر في بطولة أفريقيا متوازنة وقادرين على التتويج باللقب

أعلن المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، حالة الطوارئ بمنظومة اليد، وذلك استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأوضح نصر أن الجميع بمنظومة اليد المصرية يعمل حاليًا على دعم الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق فعاليات البطولة الإفريقية التي تقام بدولة تونس في يناير المقبل، مشيرًا أن الهدف الرئيسي هو إعلاء اسم ومكانة مصر في المحافل الدولية الرياضية والعودة مجددًا بالمنتخب الأول إلى منصات التتويج كما حدث مع منتخبي الناشئين والشباب.

أكد الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة اليد، أن منتخب الفراعنة قادر على تخطي مرحلة المجموعات، والوصول إلى مراحل متقدمة من البطولة الإفريقية.

وأوضح المدرب الإسباني أن مجموعة الفراعنة بالبطولة الإفريقية متوازنة نسبيًا خاصةً بعد الابتعاد عن منتخبات الشمال الإفريقي، مؤكدًا أن منتخب الفراعنة سيخوض جميع المواجهات من أجل تحقيق الانتصار وإسعاد الجماهير المصرية.

وأكد جارسيا أن منتخب الفراعنة سيبذل قصارى جهده من أجل التتويج باللقب القاري للتأهل إلى أولمبياد طوكيو، بالرغم من المنافسة القوية التي ستشهدها البطولة وخاصة منتخبات شمال إفريقيا.

وشدد المدرب الإسباني على أهمية المباريات الودية التي من المقرر أن يخوضها منتخب مصر لكرة اليد قبل البطولة الإفريقية

مع عدة منتخبات أوروبية، مؤكدًا أنها ستؤثر إيجابيًا على أداء الفراعنة، لكونها تمثل احتكاكا قويًا مع منتخبات مصنفة عالميًا، الأمر الذي يجعلها تطور من أداء لاعبي المنتخب المصري.

ويدخل منتخب الفراعنة لليد معسكرًا مغلقًا بالمركز الأولمبي بالمعادي، وذلك من أجل الاستعداد لخوض بطولة كأس أمم إفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الصيفية "أولمبياد طوكيو 2020".

والاستقرار على العناصر التي ستشارك بالبطولة الإفريقية، حيث أكد المدرب الإسباني أنه سيضم عدد من اللاعبين المميزين الذين ظهروا بمستوى متميز بكأسي العالم للناشئين والشباب.

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ويسعى منتخب الفراعنة للتتويج بأمم إفريقيا من أجل التأهل لأولمبياد طوكيو وإضافة إنجاز جديد لكرة اليد المصرية، وذلك بعد التتويج بكأس العالم للناشئين والحصول على المركز الثالث للشباب.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخبي المغرب والجزائر معًا في المجموعة الرابعة، فيما جاء المنتخب المصري في المجموعة الأولى والمنتخب الليبي في المجموعة الثانية، بينما جاء منتخب تونس مستضيف البطولة في المجموعة الرابعة.

وأوقعت قرعة أمم إفريقيا منتخب مصر الأول في المجموعة الأولى برفقة منتخبات الكونغو وغينيا وكينيا. ومن

المقرر أن يخوض منتخب الفراعنة أولى مبارياته أمام غينيا وذلك يوم 16 يناير في تمام الساعة الثانية ظهرًا، على أن تكون المباراة الثانية في اليوم التالي أمام منتخب كينيا في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، ويختتم منتخب الفراعنة مرحلة المجموعات يوم 19 من الشهر ذاته أمام منتخب الكونغو في تمام الساعة السادسة مساءٍ.

كما أوقعت قرعة بطولة إفريقيا المنتخب الليبي في المجموعة الثانية مع منتخبات نيجيريا وأنجولا والجابون.

وسيخوض المنتخب الليبي معن نظيره الجابون في الجولة الأولى يوم 16 يناير، على أن يلتقي بأنجولا في اليوم التالي في ثاني جولات مرحلة المجموعات، قبل أن يصطدم في الجولة الأخيرة بالمنتخب النيجيري يوم 19 من الشهر ذاته.

في حين أسفرت القرعة عن وقوع منتخب تونس في مجموعة صعبة نوعًا ما حيث تضم المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار وكاب فيردي.

وسيفتتح نسور قرطاج أولى مبارياتهم مع نظيره كاب فيردي، ثم يصطدم بـ كوت ديفوار في اليوم التالي بالجولة الثانية، ويختتم مرحلة المجموعات بمواجهة نظيره الكاميروني.

وتشهد المجموعة الرابعة صدام عربي عربي بين المغرب والجزائر حيث أوقعتها القرعة في مجموعة واحدة برفقة منتخبي الكونغو وزامبيا. وفي الجولة الأولى يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره الزامبي، بينما يواجه المغرب نظيره الكونغولي، وفي ثان جولات المجموعة يلتقي محاربو الصحراء بمنتخب الكونغو، بينما يواجه أسود الأطلسي منتخب زامبيا، وتختتم مرحلة المجموعات بصدام عربي بين منتخبي المغرب والجزائر وذلك يوم 19 من شهر يناير، على أن يواجه منتخب زامبيا نظيره الكونغولي بنفس الجولة.