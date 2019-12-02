دي ليخت يحصد جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد

حصدماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي جائزة كوبا لأفضل لاعب تحت 21 عام، خلال حفل توزيع الجوائز المقام على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس. الفرنسية باريس. وحصد دي ليخت الجائزة بعد تألقه الموسم الماضي مع فريق اياكس امستردام الهولندي، ومساهمته في ما قدمه الفريق خلال مشواره ببطولة ما قدمه الفريق خلال مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا ، وإقصاءه ليوفنتوس وريال مدريد من البطولة، قبل أن ينتقل اللاعب إلى صفوف السيدة العجوز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الصيف الماضي

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