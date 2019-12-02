محمد عباس حكمًا لمباراة الأهلي وبني سويف في كأس مصر

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، تعيين محمد عباس قابيل حكمًا لمباراة الأهلي وبني سويف غدًا في دور الـ32 لبطولة كأس مصر. لمباراة الأهلي وبني سويف غدًا في دور الـ32 لبطولة كأس مصر. تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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