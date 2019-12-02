لاعب المنتخب القطري يتمسك بخيار الفوز فقط أمام الامارات في خليجي 24

أكد سالم الهاجري، لاعب وسط المنتخب القطري، أن فريقه سيلعب من أجل الفوز فقط، عندما يواجه نظيره الإماراتي في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة من كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 24)، والمقامة حاليًا في الدوحة.

ويواجه المنتخب القطري نظيره الإماراتي اليوم الإثنين، وهو في حاجة إلى الفوز أو التعادل لحسم بطاقة الصعود إلى الدور قبل النهائي من المسابقة.

وقال سالم الهاجري: “نحن جاهزون بقوة اليوم لمواجهة المنتخب الاماراتي وهي مباراة صعبة وقوية للغاية بالنسبة لكلا الفريقين .

وأضاف: “نسعى جاهدين لمواصلة المشوار بعد عودتنا بقوة عقب مبارة الإفتتاح التي خسرناها أمام العراق من خلال الأداء الجيد والحضور الفعال للجميع في أرض الملعب، ونأمل ان تكون مباراة اليوم بوابتنا للوصول إلى نصف النهائي، وهو ما نصر عليه بقوة” .

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وأوضح الهاجري: “رغم ان المنتخب يلعب بفرصتين، هما الفوز أو التعادل، فإن الهدف الذي نسعى إليه هو الفوز وحده، حتى نواصل المشوار في البطولة. أي فريق يلعب أمامنا لابد أن نحترمه ونتعامل معه بواقعية، لاسيما أن المنتخب الاماراتي فريق جيد وفيه عناصر جيدة، ولكن لنا القدرة على الفوز وحصد النقاط، كما ان المنتخب نعرفه جيداً وسبق ان لعبنا امامه في كأس آسيا .”

واختتم الهاجري تصريحاته بالقول: “نعد الجماهير القطرية أن يكون للفريق القطري اليوم الكلمة الأقوى إن شاء الله، وننتظر أن تكون جماهير المنتخب حاضرة بقوة وهو ما عودتنا عليه في كل المباريات لنحصل على الحافز القوي لتحقيق الفوز وبطاقة العبور .

وكان المنتخب العراقي حجز بطاقة الصعود إلى الدور قبل النهائي، بعد أن تغلب على منتخبي قطر والإمارات 2 1/ و 2 / صفر ، ويواجه المنتخب اليمني اليوم في ختام مبارياته بدور المجموعات.