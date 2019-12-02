بث مباشر | مشاهدة حفل الكرة الذهبية “بالون دور” من فرانس فوتبول

يقدم لكم الخليج 365 تغطية خاصة ومباشرة لحفل توزيع جوائز حفل “الكرة الذهبية” لعام 2019 المقام في فرنسا، مساء اليوم الاثنين 2-12-2019. يبقى ليونيل ميسي المُرشح الأوفر حظًا للتتويج بلقب أفضل لاعب في العالم بفضل الأداء الثابت الذي قدمه على مدار عام 2019، لكن فان دايك منافس قوي له على الجائزة. أهلاً بكم في هذا البث المباشر والخاص بحفل توزيع جوائز مجلة فرانس فوتبول “ الكرة الذهبية ” .

الكرة الذهبية . الحفل برعاية خاصة من جريدة ليكيب الفرنسية كذلك، ويظهر شعار الجريدة في معظم الصور على الخلفية الخاصة ببانر الحدث.

ديديه دروجبا يشارك في تقديم الحفل الساهر الذي يراقبه جميع عشاق كرة القدم حول العالم.

نجم دفاع ليفربول “ فيرجيل فان دايك ” حضر الحفل مع زوجته.

فيرجيل فان دايك حضر الحفل مع زوجته. وصول ليونيل ميسي مع زوجته أنتونيلا.

آندريه أونانا حارس مرمى أياكس يصل الحفل..وكذلك حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر.

نجم برشلونة أنطوان جريزمان حضر الحفل..وفي نفس التوقيت وصل الفائز السابق بالجائزة “ لوكا مودريتش ” .

لوكا مودريتش . ميسي وفان دايك جلسا جوار بعضهما البعض، وعلى يمين ميسي تواجد ليفاندوفسكي الذي ارتدت زوجته فستان مذهل.

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