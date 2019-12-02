بمساعدة الـ VAR، العراق تحسم صدارتها للمجموعة الأولى في خليجي 24

خطف منتخب اليمن “حصالة المجموعة الاولى” نقطة من مباراته امام منتخب العراق مساء اليوم الاثنين 2-12-2019، حفظ بها ماء وجهه بعد سقوطه امام الكويت بثلاثية نظيفة ثم بسداسية نظيفة امام قطر في الجولة الثانية.

وانطلقت المباراة على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل بالعاصمىة القطرية الدوحة، فى تمام الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، 14:30 بتوقيت جرينتش.

أستطاع أسود الرافدين التأهل الى الدور نصف النهائي من بطولة خليجي 24، فى صدارة المجموعة الأولي برصيد 7 نقاط، جمعهم من فوزين أمام كلاً من منتخب قطر المنظم بالجولة الأفتتاحية، وامام المنتخب الاماراتي فى الجولة الثانية، وتعادل اليوم أمام المنتخب اليمني.

كانت المباراة بمثابة تحصيل حاصل بين الفريقين، ولكنها شهدت إثارة وندية كبيرة خصوصًا بعد ما قدمه منتخب العراق من أداء مميز حتى الآن في البطولة، وشهد الشوط الأول طرداً مبكراً فى الدقيقة 8 لمدافع منتخب العراق مصطفي محمد جبر، وبتدخل تقنية الـVAR، ألغي هدفاً لمنتخب اليمن.

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وكان آخر لقاء جمع بين المنتخبين فى بطولة اتحاد غرب آسيا 2019 على ملعب كربلاء بالعراق، بالجولة الرابعة من دور المجموعات، وانتهي بفوز المنتخب العراقي بهدفين مقابل هدف.

القنوات الناقلة

تنقلت المباراة على قناة بي إن سبورت المفتوحة، وعلق عليها المعلق الرياضي يوسف سيف+ قناة عمان الرياضية + قناة الكويت الرياضية + قناة الكأس القطرية.