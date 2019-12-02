بث مباشر | مشاهدة مباراة الكويت والبحرين في خليجي 24

ينقل لكم موقع الخليج 365 بث مباشر ومشاهدة مباراة الكويت والبحرين في مباريات اليوم الاثنين 2-12-2019، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24).

تقام المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

يدخل منتخب الكويت هذه المباراة وفي رصيده 3 نقاط من مبارتين بعد فوزه في المباراة الاولي ضد السعودية وخسارة المباراة الاخيرة ضد منتخب سلطنة عمان و يطمح الازرق الكويتي في تحقيق الفوز الثاني من اجل ضمان التأهل الي نصف النهائي.

وخسر منتخب البحرين من السعودية في الجولة الماضية وحقق التعادل في مباراتة الاولي امام سلطنة عمان ويحتاج منتخب البحرين الفوز من اجل تبييض وجهه والخروج من الباب الكبير.

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الكويت 2-4 البحرين

???? ستاد خليفة الدولي (الدوحة)

انتهت

البث المباشر “الكتابي” دقيقة بدقيقة

45+1″ ⚽️ جووووووووووووووول…هدف للبحرين بعد دقيقة واحدة من خروج بدر المطوع، ورطة ورطة للكويت!

45+1″ ???????????? الجناح الأيمن للبحرين “علي مدن” يستغل تقدم ضاري سعيد، ويمر بسرعة عالية ليقتحم منطقة جزاء الكويت من الجهة اليسرى، في مرتدة نموذجية أنهاها بتسديدة بباطن القدم اليسرى في الزاوية الضيقة اليمنى لحارس مرمى الكويت القلاف.

45+2″ أوووووووووووووووه!! انقاذ مثالي من حارس مرمى الكويت القلاف لهدف مؤكد للبحرين.

45+2″ اختراق مثالي في عمق دفاع الكويت من مهاجم البحرين “محمد الرميحي” الذي مرر بالعرض إلى كميل الأسود الذي صوب من مسافة 10 ياردات ليتصدى القلاف ببراعة ويُبقي على بلاده في البطولة.

45+3 ???? صافرة نهاية المباراة بتقدم البحرين 1-0.

هذه النتيجة تؤهل سلطنة عُمان مع السعودية، رغم تأخر عُمان في الشوط الأول بهدفين دون رد بسبب الأهداف، حيث فازت سلطنة عمان على الكويت في الجولة الثانية بهدفين دون رد ولم تتلق شباك عمان أي هدف في الجولة الأولى أمام البحرين حين تعادلا 0-0.

استراحة قصيرة ونعود إليكم في الشوط الثاني..

45″ انطلاق صافرة الشوط الثاني.

48″ ⚠️ أول بطاقة صفراء لمنتخب الكويت من نصيب فهد الرشيدي

50″ لا يزال التقدم لصالح البحرين بهدف دون رد

51″ سيكون هذا الفوز مجرد فوز شرفي للبحرين

58″ أوووووووو.. كل شيء يتغير في المجموعة الثانية الآن،، ركلة جزاء تحتسب لمنتخب الكويت لصالح اللاعب رقم 14 “رضا هاني” بعد تعرضه للدفع والعرقلة من جاسم الشيخ.

59″ ⚽️ جوووووووووووووول .. هدف التعادل لمنتخب الكويت، تنفيذ مثالي من يوسف ناصر لركلة الجزاء!

60″ ????????‍♂️ التعادل يؤهل الكويت على حساب سلطنة عُمان، يا لها من تقلبات.

66″ ????⚽️ جوووووووووووول كويتي جديد 1/2. هجمة مرتدة نموذجية للأزرق الكويتي من الجهة اليمنى تنتهي بعرضية من فيصل الحربي تجد يوسف ناصر الذي سدد من لمسة واحدة بباطن القدم على يمين الحارس.

67″ ???? أوووووووووو..حكم المباراة يقرر الاستعانة بتقنية VAR للتأكد من صحة الهدف.. الحكم تأكد من جذب يوسف ناصر لمدافع البحرين أثناء ركضه في الهجمة المرتدة قبل اقتحامه لمنطقة الجزاء لتلقي الكرة العرضية.

67″ ⚽️❌ الهدف يُلغى الآن، وصدمة في مدرجات الكويت!!

67″ ???? سيد شوبار يحل محل أحمد مدان في تشكيلة البحرين

68″ التعادل 1/1 حتى هذه اللحظة!.