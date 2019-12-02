بث مباشر | مشاهدة مباراة السعودية وعمان في كأس الخليج 24

لا تفوتك مباراة السعودية ضد عمان في كأس الخليج 24 .. بث مباشر عبر الخليج 365 تخوض منتخبات المجموعة الثانية مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وسط تشابك غريب حيث في إمكان كل منتخبات البطولة التأهل، وثلاثة منتخبات يمكنها تحقيق المركز الأول، وهو ما يعطي مباراة السعودية ضد عمان إثارة مماثلة لمباراة الكويت ضد البحرين. السعودية 3-1 عمان

انتهت البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة

أهلاً بكم في البث المباشر لمباراة السعودية ضد عمان في كأس خليجي 24

تشكيلة السعودية اليوم : فواز القرني – ياسر الشهراني – محمد خبراني – حسن تمبكتي – سلطان الغنام – عبدالله عطيف – عبدالإله المالكي – سلمان الفرج – سالم الدوسري – هتان باهبري – فراس البريكان

: فواز القرني – ياسر الشهراني – محمد خبراني – حسن تمبكتي – سلطان الغنام – عبدالله عطيف – عبدالإله المالكي – سلمان الفرج – سالم الدوسري – هتان باهبري – فراس البريكان تشكيلة عمان اليوم : فايز الرشيدي- محمد المسلمي – عبدالسلام المخيني – علي البوسعيدي – سعد سهيل – احمد كانو – حارب السعدي – المنذر العلوي – محسن جوهر – محسن الغساني – عبدالعزيز المقبالي.

: فايز الرشيدي- محمد المسلمي – عبدالسلام المخيني – علي البوسعيدي – سعد سهيل – احمد كانو – حارب السعدي – المنذر العلوي – محسن جوهر – محسن الغساني – عبدالعزيز المقبالي. 1″ انطلاقة المباراة .. السعودية بالزي الأبيض وعمان بالأحمر

2″ بووووووووم .. تصويبة مبكرة من سلمان الفرج أبعدها حارس عمان الرشيدي

6″ أوووووووووووووه .. عمان ترد عبر المقبالي الذي استقبل عرضية أرضية وحولها في اتجاه المرمى ولكن كرته تمر دون خطورة لخارج الملعب

28″ جوووووووووووووووووووول .. فراس البريكان يصووووووووووب صاروخ من داخل منطقة الجزاء لا يستطيع الرشيدي أو أي حارس على مستوى العالم التصدي له، لتسكن الكرة الشباك العمانية

33″ بووووووووووم .. هاتان باهابري يتوغل من داخل منطقة جزاء عمان من الجانب الأيمن .. كما فعل فراس في الهدف الأول ويصوب صاروخ ولكن خارج المرمى

36″ أوووووه .. من جديد باهبري يصوب، ولكن هذه المرة من خارج المنطقة أعلى من المرمى

39″ جوووووووووووووووووول .. انتهى الأمر ضغط هاتان أسفر عن هدف ثاني للسعودية بصناعة من سلمان الفرج وتصويبة صاروخية من زميله في الهلال سكنت شباك الرشيدي وأعلنت عن تقدم سعودي بثنائية



45″ احتساب ثلاث دقائق وقت بدل الضائع من الشوط الأول

صااااافرة انتصاف المباراة بتقدم سعودي بهدفين دون مقابل

في حالة استمرار فوز السعودية.. يتأهل الأخضر متصدرًا ويواجه المنتخب القطري، أما من حسن حظ عمان هو خسارة الكويت ضد البحرين مما يعني تأهل حامل اللقب في المركز الثاني

انطلاقة الشوط الثاني

51″ عرررررضية عماااانية أرضية تمر أمام أقدام مهاجمي المنتخب العماني دون أن يلمسها أحد إلى خارج الملعب

54″جووووووووووووول .. عمان تقلص الفارق عبر المنذر العلوي من مجهود فردي مميزة وتصويبة من خارج منطقة الجزاء خدعت القرني.

59″ جوووووووووووول .. باهبري والثااااالث ..نجم الهلال يسجل هدفه الثاني في المباراة من تصويبة هذه المرة زاحفة من قوس منطقة الجزاء

المجموعة تواصل التشابك في هذا الوقت الكويت خاسرة من البحرين بهدفين لهدف، وحتى الآن عمان متأهلة مع السعودية

65″ خروووج عريس الليلة هاتان باهبري ونزول عبد الفتاح العسيري وسط تصفيقات حارة من الحاضرين

نتيجة البحرين والكويت تتبدل ..ماذا يحدث البحرين تتقدم 3-1 وتتأهل ثم تستقبل هدف وتلقي بالبطاقة

85″ المنتخبان استسلما لنتيجة المباراة .. عمان فشلت في الاعتماد على نفسها وحتى الآن متأهلة

أووووووووووه البحرين تسجل الرابع على الكويت .. الآن البحرين تتأهل مع السعودية بفارق الأهداف على حساب عمان يا لها من إثارة في المجموعة الثانية

انتهاااااء المباراة .. السعودية 3-1

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