الهلال السعودي يقترب من تجديد عقد الحارس الدولي المعيوف

كشفت صحيفة سعودية، اليوم الاثنين، أن إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم، تسعى إلى تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الذين قاربت عقودهم على الانتهاء، وعلى رأسهم حارس المرمى الدولي عبد الله المعيوف.

وينتهي عقد المعيوف بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير المقبل، على أن ينضم له فعلاي صيف .2020

وذكرت صحيفة “عكاظ اونلاين” اليوم الإثنين، إن مجلس إدارة نادي الهلال أقترب من تجديد عقد المعيوف، حيث تم الاتفاق على جميع البنود والتفاصيل المالية ومدة العقد بين الطرفين.

وأوضحت الصحيفة أن رغبة الحارس في الإستمرار بالقلعة الزرقاء ساهمت بشكل كبير في إقتراب المفاوضات من خط النهاية، بالإضافة إلى رغبة المجلس في الحفاظ على استقرار الفريق بالتجديد للاعبين الأساسيين.

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وبدأ المعيوف 32/ عامًا/ مسيرته الكروية ناشئًا في صفوف الهلال ، قبل أن ينتقل إلى أهلي جدة صيف عام 2006، لكنه عاد إلى الهلال من جديد في صيف .2016

وشارك المعيوف في 94 مباراة مع الهلال، واستقبلت شباكه 91 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 35 مباراة.

وفاز المعيوف مع الهلال مؤخرًا ببطولة دوري أبطال آسيا، عقب الفوز ذهابًا وإياباً على أوراو ريدز الياباني 1 / صفر ذهابًا و2 / صفر إيابًا.