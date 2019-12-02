أهداف مباراة قطر والامارات في خليجي 24

قدم المنتخب القطري شوط أول مذهل أمام ضيفه الإماراتي في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الخليج العربي “خليجي 24″، اليوم الاثنين 2-12-2019، على المستويين الدفاعي والهجومي، واستطاع تسجيل ثنائية بواسطة أفضل لاعب داخل قارة آسيا لعام 2019 “أكرم عفيف” وأضاف مثلهما في الشوط الثاني، بينما سجلت الإمارات ثنائية حملت توقيع علي مبخوت لتودع البطولة، وتترك قطر لترافق العراق المتصدر بسبع نقاط إلى نصف النهائي.

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الهدف الأول جاء في الدقيقة 20 بعد استغلال أكرم عفيف لخطأ فادح من قلب دفاع الإمارات “محمد مرزوق” على حدود منطقة الجزاء.

وفي الهدف الثاني سدد أحمد عفيف ركلة الجزاء بكل قوة على يسار الحارس محمد الشامسي، بعدما احتسب الحكم الياباني “ساتو” ركلة الجزاء بعد مراجعته لتقنية VAR لتحديد إذا ما كان مدافع الإمارات “محمد برغش” تعمد لمس الكرة باليد داخل منطقة الجزاء أم لا.

كل شيء كان يسير على ما يُرام مع قطر نحو انتزاع ثلاث نقاط سهلة وضمان التأهل إلى نصف النهائي صحبة العراق دون مشاكل، إلا أن حارس المرمى “سعد الشيب” عرقل الأحبابي ليحتسب الحكم ركلة جزاء على الفور، ترجمها علي مبخوت لهدف تقليص الفارق، لتستعيد الإمارات بصيص من الأمل في الفوز والتأهل.

وفي مطلع الشوط الثاني أعطى أكرم عفيف إشارة بأن الهدف الثالث لبلاده لن يتأخر عندما انطلق داخل منطقة جزاء الامارات وسدد بوجه قدمه اليمنى كرة قوية ردتها العارضة في الدقيقة 48.

واستطاعت قطر تسجيل الزيارة الثالثة في شباك الإمارات عند الدقيقة 53 عن طريق “حسن اليهدوس” بعد متابعة لكرة قطعت من المعز علي داخل منطقة الجزاء.

وتوغل المعز علي من العمق الدفاعي للإمارات، وراوغ بعد مرور انسيابي جميل ثم تعرض لعرقلة من أحد المدافعين رفض الحكم احتسابها ركلة جزاء بهدف منح الفرصة للاعب المتابع “حسن الهيدوس” الذي صوب من لمسة واحدة قذيفة من حوالي 14 ياردة كرة مرت من بين قدمي الحارس الشامسي لتعانق الشباك.

واستطاع منتخب الإمارات العودة في المباراة بهدف سجله علي مبخوت في الدقيقة 77 من تسديدة مباشرة بعد تلقيه عرضية من ركنية لتصبح 2/3.

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وبعد عدة تغييرات فنية، بحث منتخب قطر عن تسجيل الهدف الرابع وهذا ما نجح فيه بفضل رأسية مدافعه “خوخي بوعلام” حين حول كرة عرضية من ركنية برأسه من دخل منطقة الستة ياردات على يسار الحارس الشامسي.

أهداف قطر والامارات

الهدف الأول لمنتخب قطر “أكرم عفيف”

الهدف الثاني لمنتخب قطر “أكرم عفيف”

الهدف الأول لمنتخب الإمارات “علي مبخوت”

الهدف الثالث لمنتخب قطر “حسن الهيدوس”

الهدف الثاني لمنتخب الامارات “علي مبخوت”

الهدف الرابع لمنتخب قطر “خوخي بوعلام”