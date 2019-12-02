بث مباشر | مشاهدة مباراة قطر والامارات في خليجي 24

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ينقل لكم موقع الخليج 365 بث مباشر ومشاهدة مباراة قطر والامارات في قمة مباريات اليوم الاثنين 2-12-2019، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24).
تقام المباراة في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينيتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.
يحتاج منتخب قطر للفوز من أجل التأهل إلى نصف النهائي بعد أن اكتسح منتخب اليمن في الجولة الثانية بنصف دستة أهداف، ومواصلة تعويض الجمهور عن اخفاق المباراة الافتتاحية التي مُني فيها الفريق بالخسارة أمام منتخب العراق.
وخسر منتخب الإمارات في المباراة الثانية أمام العراق، بعد بدايته المذهلة في الجولة الأولى أمام اليمن حين فاز بهاتريك “علي أحمد مبخوت”.
ويحتاج الإماراتيون للفوز بأي نتيجة للعبور إلى نصف النهائي، حيث لن يخدمهم التعادل بسبب فارق الأهداف لصالح قطر.
بينما سيضمن المنتخب العراقي الصدارة المطلقة إذا حقق التعادل أو الفوز على اليمن.
البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة
قطر 4-2 الامارات
ملعب خليفة الدولي (الدوحة)
جارية الآن
- أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث الحي والمباشر لإحدى قمم كأس الخليج العربي “خليجي 24” بين قطر – صاحبة الأرض والضيافة – ومنتخب الإمارات.
- سيكون معكم على مدار الـ 90 دقيقة القادمة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.
- سيُدير هذه المباراة الحكم الياباني “ساتو”.
- تشكيلة قطر اليوم: سعد الشيب – بيدرو ميجيل – خوخي بوعلام – طارق سلمان – مصعب خضر – عبد الكريم حسن – حسن الهيدوس – سالم الهاجري – كريم بوضيف – أكرم عفيف – المعز علي
- تشكيلة الامارات اليوم: محمد الشامسي – محمد برغش – خليفة الحمادي – محمد مرزوق – الحسن صالح – طارق أحمد – خلفان مبارك – عبد الله رمضان – بندر الأحبابي – إسماعيل الحمادي – علي أحمد مبخوت
- ???????? عزف نشيد دولة الإمارات اولاً وسط تفاعل جميل من الجمهور
- ???????? عزف نشيد دولة قطر وترديد قوي لكلمات النشيد من لاعبي المنتخب القطري والجمهور الحاضر، والشاشة تركز على وشاح مكتوب عليه “كلنا فداء للوطن”..يا لها من أجواء جميلة في ملعب خليفة الدولي الذي يتسع ل60 الف متفرج.
- ???? يعلق على المباراة في قناة beIN Sports، التونسي المتألق “عصام الشوالي”.
- 1″ انطلاق المباراة.. الإمارات على يمين الشاشة باللون الأبيض، وقطر على اليسار باللون العنابي.
- 5″ عبد الكرييييييييييييم!!! الجناح الأيسر القطري “عبد الكريم حسن” استغل خطأ فادح من حارس مرمى الإمارات الشامسي في الخروج من المرمى، وقص الكرة من بين الحارس والمدافع بالرأس وانطلق داخل المنطقة لكن الكرة طالت منه، قبل أن يلحق بها على الخط ويسددها في القائم الأيمن لتخرج ركلة مرمى في النهاية..فرصة قريبة جدًا.
- 6″ عبد الكريم حسن أعطى شرارة البداية لهذا الديربي المثير، والذي تحتاج فيه الإمارات للفوز بأي نتيجة للتأهل، فالتعادل يؤهل قطر بفارق الأهداف بعد حفلة مباراة اليمن.
- 11″ قطر تلعب اليوم بتكتيك 3-5-2، أما الامارات تلعب بـ 4-3-3 وتتحول في الوضع الدفاعي إلى 4-5-1.
- 15″ مرت أول ربع ساعة ولا يوجد سوى فرصة وحيدة في المباراة حتى الآن.. لننتظر ونرى كيف ستكون ردة فعل الإمارات المطالبة بالفوز بأي شكل!
- 18″ أوووووووووووووه… المعز علي يحصل على تمريرة بينية في العمق الدفاعي للإمارات من أكرم عفيف، ويسدد من لمسة واحدة تحت ضغط المدافع، التسديدة تذهب في الزاوية الضيقة والحارس الشامسي يتصدى لها ببراعة بالقدم اليمنى..
- 20″ ⚽️ جوووووووووووووووول…أكرم عفيف يستغل هفوة فادحة لا تغتفر من قلب دفاع الامارات “محمد مرزوق”، ليفتتح أهداف المباراة.
- 20″ ???????? أكرم عفيف قطع الكرة من محمد مرزوق على حدود منطقة جزاء الامارات، وانطلق بالكرة بسرعة عالية جدًا في ثوان معدودة ليجد نفسه وجهاً لوجه مع الحارس الشامسي، ويسدد كرة قوية بوجه القدم من بين قدمي الحارس.
- 24″ ????????♀️???? الحكم الياباني “سالتو” يلجأ إلى الفيديو المساعد VAR لتحديد ركلة جزاء ضد الظهير الأيمن للإمارات “محمد برغش” داخل منطقة الجزاء، فيها شبهة تعمد على ما يبدو!
- 25″ إذًا .. ركلة جزاء لصالح قطر الآن بعد تأكد الحكم من لمس محمد برغش للكرة باليد.
- 28″ ⚽️⚽️ جوووووووووووووووووول أكرم عفيف يضع ركلة الجزاء على يسار المرمى والشامسي يرتمي على اليمين، وهدف جديد لمنتخب قطر، وأكرم عفيف – لاعب فياريال السابق ولاعب السد القطري الحالي – يتساوى الآن مع مواطنه عبد الكريم حسن ومع الاماراتي علي مبخوت في صدارة هدافي بطولة خليجي 24 برصيد 3 أهداف لكل منهم.
- 31″ ????????♀️ سااااااااااتو…الحكم الياباني يطلق صافرته معلنًا عن ركلة جزاء صحيحة لصالح جناح الإمارات “بندر الأحبابي” بعد تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء من الحارس سعد الشيب..المباراة على صفيح ساخن ????
- 31″ ⚠️ أول بطاقة صفراء في المباراة لحارس مرمى قطر “الشيب” بسبب ركلة الجزاء التي تسبب فيها.
- 32″ ⚽️ جووووووووووووووول علي أحمد مبخوت يُسجل هدف تقليص الفارق رغم صافرات الاستهجان من جمهور قطر.. 2-1 في قمة الكبار، وعلي مبخوت يستعيد صدارة لائحة هدافي خليجي 24 برصيد 4 أهداف بعد خمس دقائق فقط من تصدر أكرم عفيف معه.
- 33″ ماتش جميل ومثير حتى الآن..مَن يفوته يفوت الكثير من حماس وإثارة هذه البطولة.
- 34″ ???????????? هجمة مضااااااادة نموذحية لمنتخب قطر بقيادة الهيدوس لكن العرضية سيئة جدًا، كان يستطيع التسديد مباشرة في الزاوية الضيقة مع توقع الشامسي للكرة العرضية وفتحه للزاوية القريب..الهيدوس تعجل في التمرير بالعرض.
- 35″ ???? بووووووووووم .. المعز علي يصوب من على خط ال18 لكن مدافع الإمارات يزيح الكرة إلى ركنية بصعوبة.
- 38″ الإمارات تلعب مباراة مفتوحة وهذا خطير جدًا في الهجمات المضادة، وأتوقع يدفعوا ثمن هذا الاندفاع، يجب أن يعود الفريق للعب بذكاء وهدوء كما كان يفعل في أول خمس دقائق، من أجل امتصاص حماس لاعبي قطر..شوط أول غاية في الصعوبة بصراحة على رباعي الخط الخلفي للإمارات.
- 39″ ???? عصام الشوالي عبر beIN “هذا أفضل شوط في بطولة خليجي 24”.. طبعًا لا أتفق مع الزميل التونسي العزيز، لأن الشوط الأول من مباراة العراق وقطر كان أفضل بمراحل، فريق يلعب بتكتيك وانضباط وفريق يلعب باندفاع وبشراسة هجومية، والأخطاء الفردية كانت قليلة جدًا، انما اليوم هناك أخطاء فردية ساذجة تعكس فقر في المستوى.
- 42″ أوووووووه! كرة عرضية من ركنية إماراتية تسقط من يد سعد الشيب – حارس مرمى قطر – لكنه يلحق بها على مرتين.
- 45″ ???? بووووووووووووووووووم، عبد الكريم حسن يصوووووووب بيسراه بكل قوة من 23 ياردة تقريبًا، وحارس الإمارات الشامسي يتصدى بصعوبة..كاد يكون هدف ثالث لقطر، وهدف رابع للظهير الأيسر الشرس في البطولة.
- 45+2″⚠️ أكرم عفيف يتلقى بطاقة صفراء
- 45″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم قطر على الإمارات بنتيجة 1/2.
- 45″ إلى الاستراحة..☕️????
- 45″ نعود لكم من جديد..صافرة بداية الشوط الثاني من الحكم ساتو.
- 48″ ???????? بووووووووم…يا رباااااااااه!! أكرم عفيف ينطلق داخل منطقة الجزاء الإماراتية في أول هجمة بالشوط الثاني، ويصوب من الوضع راكضًا كرة قوية ارتطمت في العارضة الإماراتية وخرجت، كاد يكون الهاتريك!
- 51″ ⚠️ جناح منتخب الإمارات “أحمد طارق” يتلقى بطاقة صفراء
- 53″ ⚽️ جووووووووووووووول ثالث لقطر.. 1/3!
- 53″ ???????????????? المعز علي توغل من العمق الدفاعي للإمارات، وراوغ بعد مرور انسيابي جميل، ثم يتعرض للعرقلة من أحد المدافعين، والحكم يرفض إطلاق صافرته لمنح الفرصة للاعب المتابع “حسن الهيدوس” الذي صوب من لمسة واحدة قذيفة من حوالي 14 ياردة كرة مرت من بين قدمي الحارس الشامسي لتعانق الشباك.
- 55″ شغل هجومي من الدرجة الأولى لمنتخب قطر…تشعر أن بمقدرتهم تسجيل هدف رابع وخامس، وما يحدث اليوم يؤكد أن الحظ والتوفيق خانهم فقط أمام العراق في المباراة الافتتاحية.
- 57″ ???? في هذه اللحظة تسجل اليمن هدف مُفاجيء أمام العراق..صدمة لعشاق أسود الرافدين..الحكم بعد 3 دقائق قرر إلغاء الهدف وفقًا لتصحيح من تقنية VAR. ????????♂️
- 60″ ???? ???? أجواء احتفالية في مدرجات ملعب خليفة الدولي، وموجة جميلة من جمهور قطر.
- 63″ استحواذ من الإمارات..وسط انكماش لقطر واكتفاء بما قدموه في الدقائق الماضية.
- 66″ أووووووو… علي مبخوت أضاع فرصة لا تضيع برأسية غريبة داخل منطقة جزاء قطر..كادت تكون 2/3، وتعود المباراة لاثارتها، لكن هذا لن يحدث حتى إشعار آخر.
- 68″ ???? أول تغيير في المباراة بنزول عبد العزيز حاتم بدلاً من حسن الهيدوس في خط وسط قطر.
- 72″ ???? خروج قائد الإمارات “إسماعيل الحمادي” ونزول عمر محمد.
- 77″ ⚽️⚽️ جووووووووووول…الإمارات تعود في اللعبة بهدف من علي مبخوت 2/3.
- 77″ مبخوت تلقى كرة عرضية من ركنية شتت بشكل خاطيء من دفاع قطر، ليسدد من لمسة واحدة من حوالي 16 ياردة كرة قوية يتصدى لها الحارس الشيب في الزاوية اليسرى لكن من شدة قوتها غيرت اتجاهها وعانقت الزاوية اليمنى، ليواصل تعزيز صدارته لجدول هدافي خليجي 24.
- 78″ الإمارات تأمل في التعادل كي تودع بشرف.
- 85″ تصوووووويبة من خارج منطقة جزاء قطر، والحارس يمسك بالكرة بصعوبة!
- 87″ ???? نجم قطر أكرم عفيف يغادر الملعب وسط عاصفة من التصفيق، ليأخذ مكانه محمد صالح
- 90″ ⚽️⚽️⚽️⚽️ جوووووووووووووول..هدف رابع لمنتخب قطر في الدقيقة الأخيرة من المباراة برأسية المدافع الرائع “خوخي بوعلام” بعد تلقيه تمريرة عرضية من ركنية.
- 90″ العنوان المناسب لهذه المباراة “قطر تُمتع وتُبدع..والإمارات تكتفي بصدارة مبخوت للائحة الهدافين”!.
- قطر ترافق العراق إلى نصف نهائي خليجي 24 رسميًا..العراق تتصدر ب7 نقاط بعد التعادل مع اليمن في نفس الوقت.
- ألف مبروك لمنتخب قطر..وحظ أوفر لمنتخب الإمارات في المناسبات القادمة.
- نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه التغطية المباشرة لمباراة ديربي الخليج.
- الآن ينتهي بث هذه المباراة بفوز قطر 4-2، ونتجه إلى بث مباشر جديد .. مع مباريات المجموعة الثانية.
- إلى اللقاء ????
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