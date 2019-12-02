بث مباشر | مشاهدة مباراة قطر والامارات في خليجي 24

ينقل لكم موقع الخليج 365 بث مباشر ومشاهدة مباراة قطر والامارات في قمة مباريات اليوم الاثنين 2-12-2019، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24).

تقام المباراة في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينيتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

يحتاج منتخب قطر للفوز من أجل التأهل إلى نصف النهائي بعد أن اكتسح منتخب اليمن في الجولة الثانية بنصف دستة أهداف، ومواصلة تعويض الجمهور عن اخفاق المباراة الافتتاحية التي مُني فيها الفريق بالخسارة أمام منتخب العراق.

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وخسر منتخب الإمارات في المباراة الثانية أمام العراق، بعد بدايته المذهلة في الجولة الأولى أمام اليمن حين فاز بهاتريك “علي أحمد مبخوت”.

ويحتاج الإماراتيون للفوز بأي نتيجة للعبور إلى نصف النهائي، حيث لن يخدمهم التعادل بسبب فارق الأهداف لصالح قطر.

بينما سيضمن المنتخب العراقي الصدارة المطلقة إذا حقق التعادل أو الفوز على اليمن.

البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة

قطر 4-2 الامارات

ملعب خليفة الدولي (الدوحة)

جارية الآن

أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث الحي والمباشر لإحدى قمم كأس الخليج العربي “خليجي 24” بين قطر – صاحبة الأرض والضيافة – ومنتخب الإمارات.

سيكون معكم على مدار الـ 90 دقيقة القادمة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

سيُدير هذه المباراة الحكم الياباني “ساتو”.

تشكيلة قطر اليوم : سعد الشيب – بيدرو ميجيل – خوخي بوعلام – طارق سلمان – مصعب خضر – عبد الكريم حسن – حسن الهيدوس – سالم الهاجري – كريم بوضيف – أكرم عفيف – المعز علي

: سعد الشيب بيدرو ميجيل خوخي بوعلام طارق سلمان مصعب خضر عبد الكريم حسن حسن الهيدوس سالم الهاجري كريم بوضيف أكرم عفيف المعز علي تشكيلة الامارات اليوم : محمد الشامسي – محمد برغش – خليفة الحمادي – محمد مرزوق – الحسن صالح – طارق أحمد – خلفان مبارك – عبد الله رمضان – بندر الأحبابي – إسماعيل الحمادي – علي أحمد مبخوت

: محمد الشامسي محمد برغش خليفة الحمادي محمد مرزوق الحسن صالح طارق أحمد خلفان مبارك عبد الله رمضان بندر الأحبابي إسماعيل الحمادي علي أحمد مبخوت ???????? عزف نشيد دولة الإمارات اولاً وسط تفاعل جميل من الجمهور

???????? عزف نشيد دولة قطر وترديد قوي لكلمات النشيد من لاعبي المنتخب القطري والجمهور الحاضر، والشاشة تركز على وشاح مكتوب عليه “كلنا فداء للوطن”..يا لها من أجواء جميلة في ملعب خليفة الدولي الذي يتسع ل60 الف متفرج.

???? يعلق على المباراة في قناة beIN Sports، التونسي المتألق “عصام الشوالي”.

1″ انطلاق المباراة.. الإمارات على يمين الشاشة باللون الأبيض، وقطر على اليسار باللون العنابي.

5″ عبد الكرييييييييييييم!!! الجناح الأيسر القطري “عبد الكريم حسن” استغل خطأ فادح من حارس مرمى الإمارات الشامسي في الخروج من المرمى، وقص الكرة من بين الحارس والمدافع بالرأس وانطلق داخل المنطقة لكن الكرة طالت منه، قبل أن يلحق بها على الخط ويسددها في القائم الأيمن لتخرج ركلة مرمى في النهاية..فرصة قريبة جدًا.

6″ عبد الكريم حسن أعطى شرارة البداية لهذا الديربي المثير، والذي تحتاج فيه الإمارات للفوز بأي نتيجة للتأهل، فالتعادل يؤهل قطر بفارق الأهداف بعد حفلة مباراة اليمن.

11″ قطر تلعب اليوم بتكتيك 3-5-2، أما الامارات تلعب بـ 4-3-3 وتتحول في الوضع الدفاعي إلى 4-5-1.