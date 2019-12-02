تتويج القطري “أكرم عفيف” بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2019

توج النجم القطري أكرم عفيف، لاعب فريق السد القطري، بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2019، وذلك في حفل توزيع جوائز الإتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي أقيم في هونج كونج اليوم الاثنين.

ونظراً لأنشغال عفيف بالمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين (خليجي 24) المقامة حالياً في قطر، تسلم الجائزة نيابة عنه، المدرب تشافي، المدير الفني للسد.

وجرى تسليم الجائزة لتشافي من قبل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وجرى عرض رسالة مصورة للاعب أكرم عفيف، تقدم فيها بالشكر لزملائه وكل من ساندوه خلال الفترة الماضية وكذلك للإتحاد الآسيوي.

وتوجت اليابانية ساكي كوماجاي، لاعبة ليون الفرنسي والمنتخب الياباني بجائزة أفضل لاعبة.

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وأحرز الاتحاد الياباني، للمرة الخامسة، جائزة أفضل إتحاد وطني متطور، وذلك في ظل تواصل برامج التطوير التي يقوم بها، والتي انعكست في مواصلة المنتخبات الوطنية تحقيق نتائج مميزة على الصعيد القاري والعالمي، حسب ما ذكره الاتحاد الآسيوي بموقعه على الإنترنت.

وفاز اتحاد هونج كونج بجائزة أفضل اتحاد وطني صاعد، واتحاد جوام بجائزة أفضل اتحاد وطني طامح.

وذكر الاتحاد الآسيوي أن الاتحادات الثلاثة حققت تطوراً كبيراً في المشاركات القارية هذا العام، وكذلك كان لها دور كبير في تطوير اللعبة من خلال البرامج والمبادرات.

ونال الإتحاد الصيني لكرة القدم جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين للاتحاد المتطور، وكانت جائزة فئة الاتحاد الصاعد للاتحاد السنغافوري لكرة القدم، وفئة الاتحاد الطامح لاتحاد بروناي لكرة القدم.