جدول ترتيب هدافي كأس الخليج 2019 “خليجي 24”

تعرف مع الخليج 365 على ترتيب هدافي بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24” المقامة على الأراضي القطرية في الفترة من 26-11-2019 حتى 8-12-2019.

اعتلى المهاجم الدولي الإماراتي “علي أحمد مبخوت” لائحة هدافي كأس الخليج العربي منذ الجولة الأولى، عندما سجل ثلاثة أهداف “هاتريك” في مباراة الإمارات واليمن على ملعب نادي الدحيل، في المباراة التي أعقبت اللقاء الافتتاحي بين قطر والعراق.

وخلال الجولة الثانية من دور مجموعات خليجي 24، تمكن نجم دفاع منتخب قطر “عبد الكريم حسن” من تسجيل هاتريك مفاجيء في فوز العنابي على اليمن بنصف دستة أهداف، ليشارك مبخوت الصدارة.

ودخل مهاجم منتخب سلطنة عمان “عبد العزيز المقبالي” في نفس الجولة معمعة صراع الهدافين حين ترجم ركلتي جزاء لهدفين أمام الكويت، ليقود بلاده للفوز واعتلاء صدارة المجموعة الثانية بفارق نقطة عن السعودية.

وفي الجولة الثالثة نجح علي مبخوت من إضافة هدفين جديدين أمام قطر، وفي نفس المباراة سجل أكرم عفيف ثنائية، ليرفع رصيده لـ 3 أهداف بفارق هدفين عن مبخوت المتصدر والذي ودع البطولة بسبب الخسارة من قطر.

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وتضم بطولة كأس الخليج العربي العديد من الهدافين المتميزين، لعل أبرزهم نجم منتخب قطر “المعز علي” الفائز بجائزة هداف كأس أمم آسيا 2019، بالإضافة إلى الهداف العراقي “مهند علي كاظم” الشهير بـ “ميمي”.

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