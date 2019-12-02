المنتخب القطري يستعيد خدمات عبد العزيز حاتم أمام الإمارات في خليجي 24

أصبح عبد العزيز حاتم، لاعب المنتخب القطري، جاهزًا للمشاركة مع فريقه أمام الإمارات في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 24)، والمقامة حاليًا في الدوحة، بعد تعافيه من إصابة تعرض لها في الكتف خلال مباراة منتخب بلاده أمام اليمن.
وتعرض حاتم للإصابة بعد السقوط أكثر من مرة خلال مباراة منتخب بلاده أمام اليمن وخرج دون أن يستكمل المواجهة بسبب الآلام القوية .
وكشف الجهاز الطبي للمنتخب القطري عن سلامة اللاعب من الإصابة التي تعرض لها بعد أن كانت الشكوك تحوم حول وجود كسر في الكتف.
وأجرى اللاعب فحوصات طبية، واثبتت الأشعة عدم وجود كسر في الكتف، وأن الآلام كانت نتيجة كدمة قوية تعرض لها وتم علاجها سريعًا.
ويلتقي المنتخب القطري نظيره الإماراتي، حيث يمنحه الفوز أو التعادل بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي من المسابقة.
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